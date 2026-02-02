İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin'in yönettiği yasa dışı bahis ağına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Şahin'in kurduğu platformlar üzerinden bahis oynattığı ve bu sistemlere teknik altyapı desteği sağladığı iddiaları üzerine yürütülen dosyaya Darkex’in sahibi Şeref Yazıcı da eklenmişti.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ, KARAR ÇIKTI

Soruşturma makamları, Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen 'Darkex' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı'yı mercek altına almıştı. Dosyaya giren MASAK raporları, Yazıcı'nın üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç elde ettiğini ortaya koydu. Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde tutulan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlığın, hesabın bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu öğrenilmişti.

Bugün ise, Kocaelispor-Fenerbahçe maçında stadın elektronik panolarında, Veysel Şahin’e ait olduğu tespit edilen Darkex’in reklamı yapıldı. Savcılığa göre kara para, Dubai merkezli Darkex üzerinden aklanıyor. Yazıcı'nın Veysel Şahin'e bağlı olduğu iddia ediliyor.

FOTOĞRAF BEİN SPORTS YAYININDAN ALINMIŞTIR...