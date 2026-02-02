Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
TURKA Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Petkovic, Rivas
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Ooesterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Alvarez, Musaba, Asensio, Talisca, En-Nesyri
KOCAELİSPOR 0-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Kocaelispor-Fenerbahçe maçı başladı.
PETKOVIC'İN KAFA VURUŞUNDA TOP EDERSON'DA KALDI
2' Maça taraftarının güçlü desteğiyle tempolu başlayan Kocaelispor ilk pozisyona giren taraf oldu. Bruno Petkovic'in kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.
FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI
5' Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Asensio'nun ortasında ceza sahası içerisinde Talisca kafayı vurdu. Ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.
KOCAELİSPOR RIVAS İLE GOLE YAKLAŞTI
8' Kocaelispor tehlikeli geldi. Petkovic'in ceza sahası içerisinde çıkardığı topa kaleyi çaprazdan gören pozisyonda gelişine vuran Rivas isabeti bulamadı.