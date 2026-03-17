Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor’a konuk olacak.

Alanya Oba Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Sezonun geride kalan 26 haftasında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Kocaeli temsilcisi, 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 galibiyet elde eden, son karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor’a son dakikada yediği golle mağlup olan yeşil-siyahlılarda, tedavisi süren Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho’nun forma giymesi beklenmiyor.

Sarı kart cezalısı Show ile Ahmet Oğuz da Alanyaspor karşısında sahada olamayacak.