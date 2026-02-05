Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Beşiktaş Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

TURKA Kocaeli Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolčić, Muharrem, Show, Keïta, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin, Jota, El Bilal Toure