Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, Körfez temsilcisini dev stoper Agbadou'nun 52. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü.

Diğer yandan maçın uzatma dakikalarında beklenen penaltı pozisyonu da karşılaşmaya damga vurdu. Karşılaşmanın son anlarında Kocaelispor, Beşiktaş'ın ceza sahası içinde bir atak geliştirdi ve top Agbadou'nun eline çarptı.

Beşiktaş'ın atağa çıktığı sırada hakem Cihan Aydın oyunu durdurarak VAR'la iletişime geçti. Ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı ve maçın da son düdüğü çalındı.