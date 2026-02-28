Karşılaşma öncesi her iki ekibin muhtemel ilk 11'leri ve geniş kadroları gündemdeyken, taraftarlar mücadelenin başlama saati, yayın kanalı ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.
Kocaelispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Tendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KİM YÖNETECEK?
Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11
Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Serdar.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Cengiz, Olaitan, Oh.
