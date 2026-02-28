Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
TURKA Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Kocaelispor: Gökhan (K), Ahmet, Balogh, Smolčić, Dijksteel, Show, Linetty, Keïta, Tayfur, Agyei, Serdar.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Kocaelispor-Beşiktaş maçı başladı.
AGBADOU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI
27' Ceza sahası içerisinde Agbadou'nun şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.
KOCAELİSPOR KEITA İLE GOLE YAKLAŞTI
36' Keita'nın sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.