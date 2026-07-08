Genç, yaptığı açıklamada, "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden işlerimin yoğunluğu ve il dışındaki projelerimiz nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

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