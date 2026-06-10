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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken savunma hattına takviye için harekete geçti.

FENERBAHÇE’DEN OMAR FAYED, KOCAELİSPOR’UN RADARINDA

Mavi Kocaeli’nin haberine göre Yeşil-Siyahlılar, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan 21 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed’i gündemine aldı. Kocaelispor’un, savunma tandemini güçlendirmek için genç oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Yeni sezonda da Fenerbahçe’nin kadro planlamasında yer alması beklenmeyen Omar Fayed’in birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.

TEKNİK HEYET RAPORU BEKLENİYOR

Kocaelispor’un, Omar Fayed için transfer şartlarını araştırdığı ve teknik heyetin vereceği rapora göre girişimlerin hız kazanabileceği kaydedildi.

KİRALIK OLARAK AVRUPA’DA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mokawloon’dan 551 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Omar Fayed, sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca’ya kiralandı. Son olarak Portekiz ekibi Arouca’da forma giyen 21 yaşındaki savunmacı, bu sezon 10 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi. Ayrıca 5 karşılaşmada sarı kart gördü.