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Kaynak: İHA

İzmit şehir merkezine 26 kilometre mesafedeki kanyon, yüksekliği 10 ile 20 metre arasında değişen altı şelalesi ve havuz görünümündeki çok sayıdaki doğal göletiyle ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

Kocaeli’nin geçişi en güç parkurlarından biri kabul edilen Serindere Kanyonu’nda, Serindere Şelalesi’ne ulaşabilmek için yaklaşık üç saat süren zorlu güzergâhın tamamlanması gerekiyor. Bazı bölümlerde genişliği üç metreye kadar daralan kanyondaki geçiş noktaları, drone kamerasıyla havadan kaydedildi.