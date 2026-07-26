Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kocaeli sınırları içerisinde yer alan ve Başiskele ile Kartepe ilçelerinin kesişiminde bulunan Serindere Kanyonu, bölgenin aşılması en çetin yürüyüş parkurlarından biri olarak öne çıkıyor. Kanyon dâhilinde yer alan şelalelere varan 3 saatlik meşakkatli güzergâh, dron çekimleriyle gökyüzünden görüntülendi.

İzmit’in merkezine 26 kilometre mesafede konumlanan doğa harikası, bünyesinde boyları 10 ila 20 metre arasında değişen 6 farklı şelale ile çok sayıda doğal gölet barındırıyor. Genişliğinin kimi noktalarda 3 metreye dek daraldığı bu çetin kulvarda, Serindere Şelalesi'ne erişebilmek için yaklaşık 3 saatlik yoğun bir yürüyüşü göze almak gerekiyor.