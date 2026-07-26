Kocaeli sınırları içerisinde yer alan ve Başiskele ile Kartepe ilçelerinin kesişiminde bulunan Serindere Kanyonu, bölgenin aşılması en çetin yürüyüş parkurlarından biri olarak öne çıkıyor. Kanyon dâhilinde yer alan şelalelere varan 3 saatlik meşakkatli güzergâh, dron çekimleriyle gökyüzünden görüntülendi.
İzmit’in merkezine 26 kilometre mesafede konumlanan doğa harikası, bünyesinde boyları 10 ila 20 metre arasında değişen 6 farklı şelale ile çok sayıda doğal gölet barındırıyor. Genişliğinin kimi noktalarda 3 metreye dek daraldığı bu çetin kulvarda, Serindere Şelalesi'ne erişebilmek için yaklaşık 3 saatlik yoğun bir yürüyüşü göze almak gerekiyor.