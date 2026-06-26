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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kentteki güncel eğitim yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 2 firari zanlının da aralarında bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüksek miktarda para ile eğitim kurumlarına ait çeşitli belge ve dokümanlar ele geçirildi.