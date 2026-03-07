Olay, 3 Mart’ta saat 16.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir binanın girişinde meydana geldi. C.B., evine girmek üzereyken, kendisini takip eden K.N.'nin, tabancalı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda başından vurulan C.B., hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet şüphelisi K.N. ve ona yardım ettikleri tespit edilen V.N., S.N., M.N. ve Y.G. olay tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıktı. K.N., V.N., S.N. ve Y.G.'yi tutuklayan mahkeme, M.N.’ye ise ev hapsi verdi.

Cinayetin husumet nedeniyle işlendiği öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)