Kocaeli’de emniyet güçlerinin düzenlediği dev operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 milyon adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kritik bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgiye göre, alınan arama kararı doğrultusunda takibe alınan bir tır, Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde durduruldu.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Durdurulan tırda gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 50 koli içerisine gizlenmiş, kullanımı özel reçeteye tabi olan ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi bulunan tam 1 milyon adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hapların üretildiği ve depolandığı adresleri de tespit etti. Darıca’da sentetik eczaların imal edildiği değerlendirilen bir iş yeri ve eklentileri ile Gebze’de saklama alanı olarak kullanıldığı düşünülen bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; hap üretiminde kullanılan sanayi tipi makineler ile sentetik ecza olduğu değerlendirilen çok sayıda hap daha bulundu.