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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ile haksız fiyat artışları ve hijyen ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarının verilerini paylaştı. Kent genelinde 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, teknolojik altyapı ve geniş personel kadrosuyla denetimlerini sürdürüyor.

BİN 31 PERSONEL VE 72 ARAÇLIK FİLOYLA 7/24 SAHADA

Zabıta Teşkilatı bünyesinde 133 zabıta memuru, 1 işçi, 150 zabıta destek personeli ve 747 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 1.031 personelin görev yaptığı açıklandı. Ekiplerin sahadaki hareket kabiliyetini 32 devriye aracı, 10 çekici, 1 kamyon ve 29 motosikletten oluşan 72 araçlık filo sağlıyor. Denetim süreçlerinde şeffaflığı ve hızı artırmak amacıyla yaka kameraları, kent güvenlik kameraları ve yapay zeka destekli araç kameraları aktif olarak kullanılıyor.

5 YILDA 62 BİNİ AŞKIN İŞ YERİ DENETLENDİ

Fiyat etiketleri, hijyen ve çevre standartları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında son bir yılda 6 bin 648, son 5 yılda ise toplam 62 bin 620 iş yeri kontrol edildi.

SOSYAL DESTEK VE TÜKETİCİ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Denetimlerin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerine de devam eden ekipler, sokakta kalan veya konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlara kucak açtı. Son bir yılda 110, son 5 yılda ise toplam 995 vatandaş İzmit ve Gebze'deki barınma ve konaklama merkezlerine sevk edildi.

Öte yandan Tüketici Zabıta Amirliği ekipleri tarafından geleceğin tüketicilerini bilinçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, son 5 yılda 184 okulda 18 bin 897 öğrenciye tüketici hakları eğitimi verildi, vatandaşlara 32 bin 600 bilgilendirici broşür ulaştırıldı.