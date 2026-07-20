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Kaynak: İHA

Yaz boyunca kültür ve sanat organizasyonlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında İzmit Millet Bahçesi ile İzmit Milli İrade Meydanı'nda vatandaşları bir araya getirdi. Yoğun katılımın yaşandığı programlarda Kocaelililer, yaz akşamlarını müzik ve sinema etkinlikleriyle değerlendirdi.

Patlamış mısır ikramının da yapıldığı organizasyonda katılımcılar, açık havada film gösterimini izlerken konser programıyla da keyifli vakit geçirdi.

MİLLET BAHÇESİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ

Hafta sonu etkinliklerinin ilki cuma akşamı İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuarpark) düzenlendi. Gecede sahne alan yerel sanatçı Mesut Çakır, sevilen şarkılarını Kocaelililerle birlikte seslendirdi. Fuarpark’ın muhteşem atmosferinde gerçekleşen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, yaz akşamı müzikle renklendi.

MİLLİ İRADE MEYDANI AÇIK HAVA SİNEMASINA DÖNÜŞTÜ

Cumartesi akşamı ise etkinliklerin adresi İzmit Milli İrade Meydanı oldu. Alan, dev ekran kurularak açık hava sinemasına dönüştürüldü. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği gecede, sevilen animasyon filmi "Yukarı Bak" hep birlikte izlendi.

PATLAMIŞ MISIR EŞLİĞİNDE SİNEMA KEYFİ

Film gösterimi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanı dolduran vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikram edildi. Özellikle çocukların uzun kuyruklar oluşturduğu ikram alanında renkli görüntüler ortaya çıkarken, aileler açık havada sinema deneyiminin tadını çıkardı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yaz Neşesi Etkinlikleri"nin yaz sezonu boyunca kentin farklı noktalarında konserler, açık hava sinemaları ve çeşitli kültür-sanat programlarıyla devam edeceği bildirildi.