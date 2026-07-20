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Kocaeli'nde gençler arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. yirmiucderece'nin haberine göre; kavga sırasında aldığı darbeyle başını yere çarpan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası yaşananlar kamuoyunda infial yarattı.

Ortaya çıkan görüntülerde, ağır yaralı gencin yerde hareketsiz şekilde yattığı anlarda çevrede bulunan bazı kişilerin yardım etmek veya ambulans çağırmak yerine cep telefonlarıyla görüntü kaydettiği görüldü.

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Yaralı gence ilk müdahale edilmemesi ve yaşananların sadece izlenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürerken, olay anına ilişkin görüntüler de incelemeye alındı.