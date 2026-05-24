Kocaeli'de 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile 161 kilogram hap kapsül ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin men ve takibine yönelik dün Gebze ve Darıca'da düzenlenen operasyonlardan elde edilen bilgiler neticesinde soruşturma genişletildi. Bu kapsamda Darıca'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 40 milyon uyuşturucu hap üretebilecek 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 161 kilogram hap kapsül ele geçirildiği duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.