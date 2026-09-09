Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma düzenledi.

Çalışma kapsamında yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, 55 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 10 gram skank ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 TL’ye el konuldu.

Şüphelilerden 6’sı, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra emnyitten serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüphelilerden Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.O., C.T., D.C., İ.K., C.E. ve B.T. ise tutuklandı.