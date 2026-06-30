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Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden 27 kulüp ve 280 sporcu mücadele ediyor.

Güreş sporunun yaygınlaştırılması ve genç sporcuların gelişimine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü ve son ayağının Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada 7 ülkeden 280 sporcunun iki gün boyunca mücadele edeceğini ifade etti.

Organizasyonu gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kotan, şunları söyledii:

"Lig şeklinde yapılan güreş müsabakamızın Türkiye'de 3. ayağı yapılıyor. Buradaki 2 günlük mücadelenin sonunda birinci ve ikinci olan sporcularımız Moskova'da yapılacak şampiyonanın 4. ayağına katılacak. Bizim için büyük bir gurur vesilesi. Ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi tanıtma ve sporun geldiği noktayı görme açısından çok kıymetli buluyorum."

Kotan, organizasyonun asıl amacının çocuklara güreşi sevdirmek ve gelişimlerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek, etkinliğin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesinin sporcuları motive ettiğini kaydetti.

Şampiyona, yarın sona erecek.