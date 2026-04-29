Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 152’nci Sokak’ta oldu. Temel kazısı çalışmalarının sona ermesinin ardından 5 katlı apartmandan gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kaydığı belirlendi. Bunun üzerine apartman dairelerindeki 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz akışı kesildi. Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlendi.

'DURUMU DEĞERLENDİRECEKLER'

Mahalle halkından Özgür Gögal, "Binanın yanından alınan hafriyat ile ilgili akşam saatlerinde çatırdama sesi geliyor. Binanın karşısında bulunanlar sesi alarak haber veriyorlar. Akabinde belediye ekipleri, AKUT, itfaiye ve polis intikal ediyor. Bina hızlı bir şekilde boşaltılıyor, doğal gaz kesiliyor ve bina mühürleniyor. 5 dairede oturan aileler de kendi akrabalarına giderek geceyi geçiriyorlar. Bugün de ilgililer ve belediye kurumlarından gelen birimler incelemelerini başlattı. Durumu değerlendirip bina ve binanın yan tarafındaki temelle ilgili bir çalışma yaptı. Durumu değerlendirip bina sakinlerini tekrardan binaya alacaklar" şeklinde konuştu.