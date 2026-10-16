Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir değil, 15 Ekim'den bu yana aranan Gedikli'nin cenazesi, İzmit Körfezi'nde bulundu.

ARACIYLA BİRLİKTE SEL SULARINA KAPILDI

Edinilen bilgilere göre 15 Ekim günü Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı Mustafa Gedikli, aracını almak ve eşiyle birlikte evine dönmek üzere bölgeye gittiği sırada sel sularına kapıldı.

Şiddetli yağışın ardından yükselen suların sürüklediği araçla birlikte kaybolan üç çocuk babası Gedikli'den haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ÖNCE ARACI BULUNDU

Bölgede çalışma yürüten ekipler, ilk olarak Gedikli'nin sel sularına kapılan aracına ulaştı.

Araçta yapılan incelemede Gedikli'nin bulunmadığı tespit edilince arama çalışmaları genişletildi.

Ekipler, Kilez Deresi çevresinden başlayarak Yarımca ve İzmit Körfezi'ne uzanan bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE BULUNDU

Arama çalışmalarının ardından Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni İzmit Körfezi'nde bulundu.

Üç çocuk babası eski muhtarın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, bölgede üzüntüye neden oldu.