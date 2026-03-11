Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda büyük miktarda sahte kozmetik ürünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi. Depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen sahte şampuanlar ile üretim ve paketleme ekipmanları bulundu.

Operasyonda 44 bin 330 adet dolu sahte şampuan ele geçirilirken, üretim sürecinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Depoda ayrıca 78 bin 778 boş şampuan şişesi, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak ve yaklaşık 12 bin litre sıvı ham madde tespit edildi.

Bunların yanı sıra 4 bin 400 karton kutu ile birlikte 7 dolum tankı ve 7 paketleme-ambalaj makinesi de ekipler tarafından ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.