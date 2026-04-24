Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. İki ayrı iş yerinde sahte altın bozdurulduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisinin E.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 lira nakit para, 4.28 gram sahte altın zincir bileklik ile 2.98 gram sahte altın halka küpe bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.