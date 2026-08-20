Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 cansız beden bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha tespit edildi.

Kocaeli'de sahile vuran 3 cansız beden bulundu - Resim : 1

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden 3 kişinin üzerlerinde kıyafetlerinin bulunduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Cenazeler, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini ve 3 kişinin ölümüne ilişkin tüm ihtimalleri değerlendirmek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.