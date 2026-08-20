Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 cansız beden bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha tespit edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden 3 kişinin üzerlerinde kıyafetlerinin bulunduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Cenazeler, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini ve 3 kişinin ölümüne ilişkin tüm ihtimalleri değerlendirmek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.