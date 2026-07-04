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Kaynak: AA

Bölgede kuvvetlenen yağışın ardından ana arterlerde ve caddelerde büyük su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte büyük güçlük yaşadı.

Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Barış Mahallesi’nde yer alan şehirlerarası otobüs terminali oldu. Otogardaki bazı işletmeleri su basarken, baskın neticesinde dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Sağanak yağış, D-100 kara yolunun hem İstanbul hem de Ankara istikametlerinde de su birikintilerine yol açtı. Özellikle Beylikbağı Mahallesi mevkisinde oluşan yoğun su birikintileri, seyir halindeki araçların hızını keserek trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.