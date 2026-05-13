Program kapsamında özel bireylerle birlikte konvoy oluşturan Tahir Büyükakın, belediye hizmet binasından İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kadar gençlere eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Başkan Büyükakın, özel bireylerle davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

“Engelsiz Kocaeli” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için çeşitli projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Engelsiz Bahar Şenliği’nde, 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı’nda yapılacak temsili askerlik töreni öncesinde özel bireyler için kına etkinliği organize edildi.

Etkinlik öncesinde belediye hizmet binası önünde bir araya gelen Başkan Büyükakın ve gençler, Türk bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan konvoyla şehir turu yaptı. Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyen konvoy, vatandaşların alkışları ve korna sesleri eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ulaştı. Burada gençleri; protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli dernekleri ve aileleri coşkuyla karşıladı.

Şenlik alanında ailelerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, özel bireylerle sohbet ederek çeşitli oyunlara katıldı. Samimi anların yaşandığı etkinlikte gençlerin Başkan Büyükakın’a gösterdiği sevgi dikkat çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Mehmet Sönmezoğlu dua etti. Ardından anneler, asker olacak çocuklarının ellerine dualarla kına yaktı. Duygusal anların yaşandığı törende, Başkan Büyükakın ve Selçuk Akarı tarafından özel bireylerin birliklerine Türk bayrağı takdim edildi.

Programda konuşan Tahir Büyükakın, “Her Türk asker doğar” sözünü hatırlatarak, özel bireylerin de bu gururu yaşamasının büyük anlam taşıdığını ifade etti. Büyükakın konuşmasında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Etkinlik, davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Gün boyu süren asker eğlencesi ve bahar şenliğinde aileler, çocuklarının bu özel mutluluğunu yaşamasına katkı sağlayan belediye yetkililerine teşekkür etti.