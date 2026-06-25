Kaynak: İHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte her yıl Türkiye'nin akciğerlerini tehdit eden orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla Kocaeli'de anlamlı bir çevre hareketi başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Kocaeli Gönüllüleri, İzmit Kent Ormanı’nda "Yanmadan Tedbir Al" sloganıyla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla düzenlenen farkındalık etkinliğinde gönüllüler, ormanlık alanda kuru otların arasında bulunan ve güneş ışınlarını kırarak yangın başlatan cam şişeleri, pet şişeleri ve çevreye gelişi güzel bırakılmış çöpleri tek tek topladı. Etkinlik boyunca mesire alanındaki vatandaşlara da uğranarak orman yangınlarının önlenmesinde bireysel tedbirlerin ve çevre duyarlılığının hayati önemi yüz yüze anlatıldı.

Saha çalışmalarına katılarak farkındalık hareketine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, yeşil alanlardaki felaketlerin çok büyük bir kısmının insan ihmalinden kaynaklandığını vurguladı. Her yaz dönemi boyunca bu hayati sorunu hatırlatmak adına sahada aktif olacaklarını belirten Yamak, "Orman yangınlarının yüzde 95'i ne yazık ki insan eliyle çıkıyor. Bugün burada özellikle mercek etkisi oluşturarak alevlere davetiye çıkaran materyalleri topluyoruz. Temel amacımız sadece temizlik yapmak değil, toplumumuzun bu konuda daha bilinçli ve hassas hareket etmesini sağlamaktır. Ormanlarımız kül olduğunda sadece ağaçlar gitmiyor; canlarımızı, yaban hayatını ve yılların emeğini kaybediyoruz. Yanan ağaçların yerine yenisini dikebiliriz ancak kaybettiğimiz canları geri getirme şansımız yok. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras yeşil bir dünya olmalıdır" dedi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılarak çevreye örnek bir davranış sergileyen Kocaeli Gönüllüsü Serdar Şimşek ise çevreye sahip çıkma bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık iki yıldır kentteki gönüllülük projelerinde aktif rol aldığını ifade eden Şimşek, çocuklarının da bu sorumluluk duygusuyla büyümesini istediğini belirtti. Alandaki atık durumuna dikkat çeken Şimşek, "Burada karşılaştığımız manzara, yangınların çıkış nedenini bizlere açıkça gösteriyor. Bilinçsizce atılan cam şişeler ve plastikler çok büyük birer risk unsuru. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, doğaya adım attıkları andan itibaren hiçbir atığı arkalarında bırakmamalarıdır. Küçük ve önemsiz görülen tek bir ihmal, daha sonra telafisi mümkün olmayan büyük felaketlere yol açabiliyor" ifadelerini kullanarak herkesi duyarlı olmaya davet etti.