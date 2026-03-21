Darıca Millet Bahçesi’nde 21 Mart 2026 tarihinde öğle saatlerinde başlayan Nevruz programı sırasında bazı katılımcılar, parti bayraklarıyla alana girmek istedi.

Bayrakların sopalı olması nedeniyle görevliler ve polis ekipleri tarafından girişe izin verilmemesi üzerine grup ile güvenlik güçleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve arbedeye dönüşmesi üzerine polis ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sırasında toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmak üzere Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Nevruz kutlamalarının kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.