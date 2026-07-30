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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuyayla bölgesinde hayata geçirilen "Doğa Kocaeli Kuş Gözlem" programı, doğaseverler ve uzmanları bir araya getirdi. Yaban Hayatı Uzmanı Ümit Malkoçoğlu rehberliğinde yürütülen buluşmaya yaklaşık 50 kuş gözlemcisi katılım sağladı. Saha çalışmaları sırasında, bölgenin fauna zenginliğini ve ekolojik durumunu ortaya koyan kritik veriler toplandı.

Gözlem esnasında etkinliğin en dikkat çekici anı, yaklaşık 3 metreyi bulan kanat açıklığıyla Avrupa kıtasının en büyük yırtıcı kuş türleri arasında gösterilen kara akbabanın objektiflere yansıması oldu. Koruma altında bulunan bu özel türün varlığı, bölgedeki ekosistemin ne kadar sağlıklı işlediğinin ve ekolojik dengenin korunduğunun önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kuzuyayla'da fotoğraflanan kara akbaba, Kocaeli il sınırları içerisinde bugüne dek varlığı belgelenen 300'üncü kuş türü unvanını elde etti. Araştırmalar süresince kara akbabanın yanı sıra alan genelinde 13 farklı tür daha tespit edildi.

Etkinlik kapsamında kara akbaba ile beraber "ak karınlı ebabil", "yılan kartalı", "Anadolu sıvacısı", "alakarga", "çam baştankarası", "büyük baştankara", "kara başlı ötleğen", "çizgili ötleğen", "sürmeli çalıkuşu", "çıtkuşu", "karatavuk", "kızılgerdan" ve "ispinoz" olmak üzere toplam 14 farklı kuş türü kayıt altına alındı.