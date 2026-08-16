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Kaynak: İHA

Kocaeli genelindeki leylek yuvalarının tespit edilip bilimsel metotlarla kayıt altına alınması amacıyla "Kocaeli Leylek Atlası Projesi" uygulamaya konuldu.

Biyoçeşitliliğin korunması ve ekolojik veri tabanının oluşturulmasını hedefleyen çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor.

Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma Birimi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen süreçte, kentin 12 ilçesinin yanı sıra tüm kırsal mahalle ve köylerindeki leylek yuvaları incelenecek. Elektrik direkleri, cami kubbeleri, ağaçlar ve farklı mimari yapılarda bulunan yuva konumları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılacak. Saha araştırmalarıyla yuvaların kullanım durumu, yetişkin ile yavru leylek miktarı, yuva platformlarının sağlamlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler belirlenerek kentin leylek envanteri hazırlanacak.

Halkın katılımına dayalı bilimsel izleme modeliyle sürdürülen çalışmada, bölge sakinleri "vatandaş bilimci" rolüyle gözlemlerini iletebilecek. Çevrelerindeki yuvaları fark eden vatandaşlar; fotoğraf, konum, tarih ve leylek sayılarına dair verileri www.kocaelileylekatlasi.com adresi üzerinden sisteme yükleyebilecek. Gönderilen veriler uzman onayından geçtikten sonra resmi veri tabanına eklenecek.

Eko-sistem dengesinin temel göstergelerinden kabul edilen leyleklerin yaşam alanlarındaki değişimler; kuraklık, doğal yaşam alanı kayıpları ve insan faktörlü baskılara dair kritik bilgiler sunacak. Elde edilecek güncel verilerin; gelecekteki şehir planlama, doğayı koruma ve çevre eğitimi faaliyetlerinde karar verici mercilere bilimsel dayanak oluşturması planlanıyor.