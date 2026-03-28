Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, akılalmaz bir saldırganlık olayına sahne oldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir sürücü, lüks cipiyle mahallede adeta terör estirdi. Önce araçlara çarpan, ardından elinde bıçakla lastik kesen şahıs, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

MAHALLEDE KAOS ANLARI: 5 ARAÇ PERT, 4 LASTİK İPTAL

Körfez ve Yalı mahallelerinde direksiyon başına geçen 44 yaşındaki M.Ö., plakası belirlenemeyen cipiyle park halindeki 5 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Ancak öfkesi bununla da dinmedi; aracından inen şahıs, elindeki bıçakla sağlam kalan araçların lastiklerini tek tek patlatmaya başladı.

Durumu fark edip müdahale etmek isteyen mahalle sakinlerine de saldıran gözü dönmüş zanlı, kendisine engel olmaya çalışan bir kişiyi darbetti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ TIP YOLUNDA: TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.Ö.’nün psikolojik sorunları olduğu tespit edildi. Şüpheli, daha ileri tetkik ve tedavi için Kocaeli Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine yatırıldı.