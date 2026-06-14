Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Araç içerisinde bulunan yolcuya da kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira idari para cezası kesildi.
Kocaeli’de korsan taksi operasyonu: Sürücüye ve yolcuya ceza yağdı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir otomobil sürücüsüne 100 bin TL, araçtaki yolcuya ise 3 bin 870 TL para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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