Kaynak: İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Araç içerisinde bulunan yolcuya da kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira idari para cezası kesildi.