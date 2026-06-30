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Kaynak: İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde usulsüz yolcu taşımacılığının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdikleri kontroller sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemeler ve mülakatlar sonucunda, aracın yasal izinleri olmaksızın ticari amaçla "korsan taşımacılık" faaliyetinde bulunduğu kesinleşti.

Suçüstü yapılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesildi. Maddi cezanın yanı sıra, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil 60 gün boyunca trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

KORSAN TAKSİ KULLANAN YOLCU DA CEZADAN KAÇAMADI

Denetimde sadece yasa dışı taşımacılık yapan sürücü değil, bu hizmeti kullanan vatandaş da yaptırımla karşılaştı. Ekipler, korsan araçta yolcu konumunda bulunan kişiye de ilgili kanun maddesi gereğince 3 bin 870 lira para cezası uyguladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, hem haksız kazancın önüne geçmek hem de vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla kent genelinde korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin artarak kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.