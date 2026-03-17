Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında bulunan bacada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı binanın bacasında henüztespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Binanın üst kısmındaki bacadan yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri ile çevredeki vatandaşlar dışarıda toplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatı kısmındaki alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangına müdahale nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri kısa süreyle durduruldu.