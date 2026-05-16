MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci etap yarışları, Kocaeli’de başladı. Nimara Otomobil Spor Kulübü’nün (NİMOSK) organizasyonuyla gerçekleştirilen mücadeleler, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapılıyor.
Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odasının destek verdiği organizasyonda, dört ayrı kategoride toplam 55 sporcu piste çıkıyor.
Pilotlar, bugün gerçekleştirilecek antrenman ve sıralama seanslarının ardından eleme yarışlarında mücadele verecek.
Şampiyona, yarın düzenlenecek yarı final ve final yarışlarının tamamlanmasının ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.