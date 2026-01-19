Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'da yetiştirilerek doğal yaşama kazandırılan kızıl geyikler, tabiat parkında doğal ortamlarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında doğaya bırakılan geyikler fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak takip ediliyor. Bu sayede geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve hareket alanları yakından izleniyor.

Bu kapsamda, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan geyiklerden biri, karla kaplı yaylada dronla görüntülendi.

Görüntülerde, karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyiğin farklı kesitleri yer aldı.