Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. kontrolündeki 41 P 3146 plakalı minibüs ile S.Ş. idaresindeki 34 GBC 405 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddettiyle sürücüler ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.