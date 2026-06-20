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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 kara yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, 41 ANR 239 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 34 HSC 418 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlar ciddi hasar alırken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik akışı yavaşlarken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.