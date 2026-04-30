Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde devam eden fiber kablo döşeme çalışmaları sırasında, kazı yapan iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Borunun patlamasıyla birlikte metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, kısa sürede caddeyi ve kaldırımları göle çevirdi.

Kazı alanında suyun etkisiyle derin çamur birikintileri oluşurken, asfalt ve taş parçaları çevreye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, su akışını keserek arızalı hattın onarımı için çalışma başlattı. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde üzerine dubalar yerleştirilirken, araç trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.