Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri örgütün kentteki güncel eğitim yapılanmasını tespit etmek amacıyla çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi olduğu değerlendirilen 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, haklarında FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan 2 firari şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, yüksek miktarda para ve eğitim kurumlarına ait çeşitli dokümanlar ele geçirildi.