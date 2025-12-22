Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.

Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan 41AGP 315 plakalı ambulans ile 16 AP 107 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.