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Kaynak: AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın yön tabelasının metal direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Murat B. yönetimindeki 41 HN 882 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Ankara yönünde Sapanca Yolu Caddesi ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmada sürücü Murat B., araçta bulunan babası Hüseyin B. ile kimliği açıklanmayan bir çocuk yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hüseyin B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre D-100 kara yolunda ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı aracın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.