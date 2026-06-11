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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, SEKA Kamp Piknik Alanı çevresindeki kuru sazlık alanda henüz netlik kazanmayan bir sebeple yangın başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Uzun süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, ekipler olası yeniden tutuşmalara karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İlk incelemelerde yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanın yangından etkilendiği belirlendi.

Yangını gören vatandaşlardan Mustafa Güray, piknik alanını kullanan kişilerin ateş konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Güray, yangının bilinçsiz şekilde yakılan ateşlerden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, ziyaretçilerin çevreye karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin kesin olarak tespit edilmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.