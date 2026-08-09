Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, miktarıyla dikkat çeken 2 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen etil alkole ekipler tarafından el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.