Kandıra-Kaynarca Yolu'nda seyreden 41 BDJ 615 plakalı ambulans, Akbal Mahallesi’ndeki köprüye girdiği sırada yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu. Eğimli alanda askıda kalan ambulans, dere yatağına düşmeden durabildi. Kazada, ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'de ambulans yoldan çıktı: Biri hasta 3 yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir ambulans yoldan çıktı. Ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaynak: AA