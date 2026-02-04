Narkotik ekipleri ve jandarmanın ülke genelinde 'beyaz zehir' operasyonları devam ediyor. Kocaeli’de

narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2 Şubat’ta İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 kilogram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı buldu. 3 Şubat’ta Gebze ilçesinde 5 bin 25 adet sentetik ecza, 80 gram bonzai ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BONZAİ NEDİR?

Uzmanlara göre, "Sentetik esrar", "Spice", "K2" ve Türkiye'de yaygın olarak "Bonzai" veya "Jamaican" isimleriyle biliniyor. Doğal bir uyuşturucuymuş gibi piyasaya sürülen bonzainin esrara göre etkisi 90 kat daha fazla. Bu nedenle kullananlarda ölümlere neden oluyor.