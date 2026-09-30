Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ
Kocaeli Üniversitesi’nde, TÜBİTAK destekli dikkat çekici bir sanat etkinliğine imza atıldı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç. Dr. M. Çağatay Göktan danışmanlığında, Fotoğraf Bölümü mezunu Tolga Nehbit tarafından hazırlanan “GÖZ” adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen serginin açılış kurdelesi, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik tarafından kesildi.
Yoğun katılımın olduğu açılış töreninin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.