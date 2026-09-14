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Kaynak: İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda haklarında tespitler bulunan 13 şüpheli için Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki toplam 13 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 av tüfeği alev gizleme aparatı, 4 av tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 kartuş, 973 fişek ile satışa hazır halde 11 paket içerisinde toplam 85,69 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen madde ortaya çıktı.

Aramalarda ayrıca 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 ATA altın, 18 Cumhuriyet altını ile muhtelif sayıda altın kolye, küpe, bilezik ve bileklik de bulundu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.