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Kaynak: İHA

Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında kurulan Kocaelispor standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kulübe ait lisanslı ürünlerin sergilendiği stantta, günün belirli saatlerinde düzenlenen çekilişler büyük heyecan yaratıyor. Çekilişler sayesinde vatandaşlara bayrak, maskot, kumbara, atkı, kolonya ve bileklik gibi kulüp temalı hediyeler takdim ediliyor.

MİNİK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği çekiliş saatlerinde stant alanında uzun kuyruklar oluşuyor. Fuar süresince devam eden etkinlikler sayesinde kitapseverler hem kulüp ürünlerini yakından inceleme şansı buluyor hem de hediye kazanma coşkusu yaşıyor.

BAŞKAN RECEP DURUL TARAFTARLARLA BULUŞTU

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da fuar alanındaki standı ziyaret ederek vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Durul, yeşil-siyahlı kulübün kentin sosyal ve kültürel hayatında yer almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.